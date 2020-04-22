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Украинские полярники добрались до Антарктиды

22.04.2020 / 09:17
Участники 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) после 6 дней пути на корабле прибыли на остров Галиндез поздно ночью (по киевскому времени) 21 апреля.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«На «Вернадском» их с нетерпением ждали коллеги из 24-й экспедиции, которые зимовали там уже больше года, а также сезонный отряд ученых, который находится в Антарктиде несколько месяцев. Поэтому, в связи с ситуацией в мире с коронавирусом и карантином у 25-й экспедиции было, пожалуй, самое длительное и сложное путешествие в Антарктиду», - сказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Он напомнил, что из-за карантина команда не смогла с первого раза добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Только благодаря скоординированной работе многих украинских ведомств и дипломатических учреждений 25-ю УАЭ удалось доставить в Чили в конце марта. Там они прошли двухнедельную обсервацию и 14 апреля наконец отправились на станцию ​​«Академик Вернадский».

«Для каждой команды главным испытанием на пути в Антарктиду является проход штормового пролива Дрейка, который является одним из наиболее сложных в мире. Однако к нам пролив был довольно дружелюбен и приветлив, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake - озеро Дрейка. Пожалуй, это был подарок судьбы за нашу непростую предшествующую часть путешествия», - поделился впечатлениями Игорь Дейнека, врач 25-й УАЭ.

Сейчас на станции сложные погодные условия: очень ветрено и снежно. Главной задачей полярников в ближайшие несколько дней является разгрузка корабля. В Чили на него загрузили около 6 фур запасов продуктов, приборов и горючего. Однако, по словам самих участников экспедиции, несмотря на плохую погоду, у них прекрасное, праздничное настроение, с которым работать гораздо легче.

После разгрузки судна команда 24-й УАЭ передаст станцию ​​25-й экспедиции и начнет путешествие домой.

Напмоним, Церковь Святого Владимира на украинской полярной станции "Академик Вернадский" стала единственным храмом, где состоялось праздничное богослужение с мирянами.

Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса.

Источник

экспедиция, Антарктида, полярники, Вернадский
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