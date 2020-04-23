В Украине представили обновленную мобильную капсулу для перевозки больных на COVID-19

Презентация состоялась 23 апреля в Полтавском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Производитель мобильного бокса для перевозки больных - кременчугское предприятие «Креатив-агромаш», которое занимается изготовлением элеваторного оборудования.

«В течение последних дней уже прошло несколько презентаций этого изделия в Кременчуге, Полтаве и Киеве, во время которых медики смогли оценить его функциональность и внести свои замечания по его улучшению. Учтя эти предложения, мы, в частности, сделали капсулу просторнее, подняли выше отверстия для специальных эластичных перчаток для удобства проведения манипуляций в герметичном пространстве, увеличили количество ремней для фиксации пациента, усовершенствовали клапаны для подачи воздуха и системы вентиляции. Кроме того, заменили дорогостоящие китайские перчатки на отечественные, что значительно удешевляет изделие», - сказал на презентации директор «Креатив-агромаша» Юрий Андриевский.

В Полтаве представили первую украинскую мобильную капсулу для перевозки коронавирусных больных

Предприятие, которое он возглавляет, в условиях карантина смогло оперативно перепрофилировать производство. За образец здесь приняли герметичные капсулы многократного использования американского производства. Вот только цена их разная. Стоимость произведенной в США - 9,5 тыс. долл. Себестоимость представленной сегодня - около 35 тыс. грн. И эту цену можно снизить еще, если предприятие получит необходимое финансирование и государственный заказ.

Адриевский рассказал, что верх капсулы изготовлен из полихлорвиниловой пленки, которая используется для тентов на фурах и на элеваторном оборудовании. Она многократная, хорошо дезинфицируется. Внутри - матрас, ремни фиксации, кислородная маска. Воздух в герметичную капсулу нагнетается с помощью компрессора, а его избыток выходит через два обеззараживающих фильтра. Ее можно присоединить к аппарату искусственной вентиляции легких или кислородного концентратора. Она позволяет транспортировать больного на значительные расстояния, поскольку имеет автономный аккумулятор, рассчитанный на 8 часов работы. Выдерживает человека весом более 130 килограммов.

Капсула принадлежит к медицинским изделиям первого класса. Она должна пройти соответствующую сертификацию и клинические испытания, на нее должны быть разработаны технический паспорт, декларация соответствия и правила пользования. Со временем, при получении международных разрешений, с этим изделием предприятие может выходить на зарубежный рынок. Пока его реальная мощность - 10 изделий в сутки, а после сертификации предприятие привлечет дополнительную рабочую силу, материалы и сможет делать 100 капсул в сутки.

«Сейчас, в условиях стремительного распространения коронавируса, подобные вопросы правительство решает довольно быстро. Деньги на борьбу с COVID-19 уже выделены, было бы на что их тратить. Мы готовы на уровне государства ускорить процесс сертификации этой герметичной капсулы, поддержать нашего отечественного производителя и наладить производство изоляторов для Украины. Планируем закупить их несколько десятков для «скорых» Полтавщины. Эпидемия коронавируса показала, что наши врачи, к сожалению, плохо защищены от инфекций, ведь сегодня каждый шестой больной - это медик. Поэтому такие транспортные изоляторы очень актуальны и нужны будут в дальнейшем для транспортировки инфекционных больных», - отметил на презентации председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Интересно, что от идеи создать украинскую капсулу до ее практического воплощения прошло всего семь дней. Еще столько необходимо для налаживания массового выпуска изделия. Заказы на него уже поступают из больниц чуть ли не всей Украины. А экспериментальные образцы по просьбе медиков уже отправлены в Александровскую больницу Киева, в Черновцы и полтавскую городскую больницу №1. Сегодня такой бокс получит Кременчугская станция скорой помощи, среди работников которой подтверждено два случая заражения коронавирусом.

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