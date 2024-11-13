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Железняк: OpenAI поповнюватиме скарбницю України в рамках податку на Google

26.11.2024 / 18:30
Розробники ШІ-сервісу ChatGPT платитимуть податки в Україні. Тепер користувачі OpenAI будуть додатково оплачувати ПДВ.

За словами нардепа Ярослава Железняка, користувачі ШІ-сервісу ChatGPT отримали листи від OpenAI. У розсилці рекомендується оновити обліковий запис, вказавши дійсний номер картки платника податків. Якщо не вказати дані, вже з 1 січня 2025 року компанія вилучатиме додаткові 20% з вартості передплати через ПДВ.

Зараз пакети послуг коштують $20 і $30 щомісяця, залежно від обраних послуг – ПДВ складе $4 і $6 відповідно. Водночас компанія OpenAI вважається однією з передових у плані розробок сервісів із використанням ШІ, і її послугами користуються мільйони клієнтів по всьому світу.

Відомо, що корпорація поповнюватиме скарбницю України в рамках податку на Google. Закон набув чинності із січня 2022 року, і він зобов’язує великі корпорації-нерезиденти платити 20% ПДВ зі своїх послуг.

Железняк, ChatGPT
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