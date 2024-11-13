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Сибіга закликав союзників посилити санкції проти "тіньового флоту" рф

27.11.2024 / 09:10
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на міністерському засіданні країн "Великої сімки" (G7) закликав союзників до зміцнення українського повітряного щита, зокрема можливостями перехоплення балістичних ракет середньої дальності (БРСД), а також посилити санкції проти "тіньового флоту" рф.

Як повідомляє пресслужба МЗС, у світлі використання росією БРСД проти України, міністр закликав союзників не піддаватися на російський шантаж та натомість здійснити низку кроків, що додатково укріплять український повітряний щит, зокрема можливостями перехоплення БРСД, а також системними заходами зі стримування та протидії спроможності рф виготовляти та застосувати такі ракети.

Він також навів практичні приклади поглиблення військово-технічної співпраці рф з Іраном і КНДР та зробив особливий акцент на зміцненні росією військових спроможностей, оборонно-промислового комплексу та економіки Північної Кореї, що становить пряму загрозу стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та світі.

"Через розширення росією війни проти України, безпека в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні тепер безпосередньо повʼязані. російська агресія становить глобальну загрозу та потребує рішучої глобальної відповіді, насамперед через суттєве збільшення підтримки України та досягнення миру завдяки силі", - заявив Сибіга.

Очільник МЗС окремо наголосив на важливості посилення санкційного тиску на державу-агресор і закриття шляхів обходу санкцій. Сибіга висловив подяку США та Великій Британії за вже ухвалені рішення для обмеження російського "тіньового флоту" та закликав усіх союзників посилити відповідний тиск і позбавити рф нафтогазових доходів, які йдуть на фінансування війни.

Міністр висловив вдячність за ухвалені під час Італійського головування рішення G7 щодо використання знерухомлених російських активів для підтримки України та закликав до якнайшвидшого практичного впровадження цих рішень, а також повного використання активів.

Сибіга закликав країни G7 до масштабних інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Він наголосив, що це найефективніший спосіб швидкого зміцнення обороноздатності України, стимулювання економіки, розвитку технологій.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 25-26 листопада перебував в Італії для участі в міністерському засіданні країн "Великої сімки" (G7).

нафта, Сибіга, БРСД
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