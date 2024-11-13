Шмигаль: Закони про держбюджет-2025 і підвищення податків будуть підписані Зеленським найближчими днями

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.