Зеленський підписав держбюджет–2025

Пріоритетом буде оборона, написав у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки виділять 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн направлять на соціальний захист, 217 млрд грн на охорону здоров'я, 199 млрд грн на освіту.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів", - написав Шмигаль.

До бюджету-2025 заклали дефіцит у розмірі 1 трлн 640,6 млрд грн при доходах 2 трлн 339 млрд грн та видатках 3 трлн 941 млрд грн. Дефіцит покриватиметься коштом міжнародної допомоги.

Передбачено скорочення соціальних видатків до 419 млрд грн, на 50 млрд грн. Наступного року не будуть підвищувати мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

Прогнозів тривалості війни давати не стали. Але наголосили, що бойові дії є потужним джерелом ризиків та причиною руйнування економіки.

На наступний рік заклали зростання курсу долара до 45,0 грн. Якщо бойові дії припиняться, курс може стабілізуватися на нижчій позначці.

Очікується зростання середньої заробітної плати до 24 389 грн. Це зумовлено прагненням роботодавців втримати кадри та залучити новий персонал на тлі дефіциту робочої сили.