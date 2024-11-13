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Прокуратура викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів доларів на закупівлі форми для ЗСУ

29.11.2024 / 16:25
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, викрито схему розкрадання понад 10 мільйонів доларів на закупівлі військової форми для Збройних сил України.

Про це інформує пресцентр ОГП.

За даними слідства, у 2022 році було організовано шахрайську схему, в якій взяли участь колишній радник ексзаступника міністра оборони, народний депутат України II-IV скликань, та його син. До афери вони залучили іноземця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії та низці інших країн.

Іноземець, діючи від імені підконтрольної йому компанії, уклав угоду з турецьким текстильним холдингом на виробництво понад 1 мільйона комплектів військової форми вартістю 25,6 млн дол., використовуючи зв’язки з українськими чиновниками та політиками.

У 2022 році ця компанія уклала з Міністерством оборони України контракти на суму понад 35 млн дол. за завищеними цінами. Різницю в 10 млн дол. учасники схеми планували розподілити між собою.

Після отримання авансу в розмірі 10 млн дол. турецька сторона виконала замовлення та доставила військову форму до України. Однак іноземець припинив виходити на зв’язок і не сплатив решту суми. Натомість кошти, отримані від Міністерства оборони, учасники шахрайської схеми використовували для власних потреб.

За місцем проживання фігурантів проведено 38 обшуків, вилучено документи, техніку та інші докази їх протиправної діяльності.

Наразі колишньому раднику ексзаступника Міністра оборони, народному депутат України II-IV скликань та його сину повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

ОГП, ЗСУ
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