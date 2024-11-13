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Павлюк: Застосування ЗСУ безпілотних наземних комплексів стрімко розвивається та масштабується

29.11.2024 / 12:16
З наступного року українське військо суттєво збільшить застосування на полі бою роботизованих систем, щоб максимально зберегти життя і здоров’я наших захисників.

Як пишуть Українські новини, про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв’ю "Укрінформу".

"Застосування безпілотних наземних комплексів підрозділами Сухопутних військ стрімко розвивається та масштабується. Якщо на початку повномасштабної агресії наземні комплекси перебували лише в декількох військових частинах і переважно виконували завдання логістичного забезпечення, то сьогодні наземні комплекси як засіб виконання усього спектру бойових та спеціальних завдань виходять на такий же рівень важливості, як авіаційні комплекси. Сухопутні війська прагнуть збільшити застосування безпілотних систем у цілому для максимального збереження життя і здоров'я особового складу", - розповів Олександр Павлюк.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що безпілотні наземні комплекси будуть впроваджуватися за двома напрямами.

"Перший – це роботизація наявних підрозділів для поліпшення їхньої ефективності та нарощування спроможностей з виконання бойових та спеціальних завдань. Другий – створення окремих підрозділів безпілотних наземних комплексів, які будуть виконувати завдання так званих Центрів компетенції із застосування, технічної підтримки та розвитку наземних комплексів", - пояснив Павлюк.

Він наголосив, що у 2025 році передбачається ввести до складу військових частин спеціальні додаткові підрозділи, які керуватимуть роботою безпілотних наземних комплексів.

Також триває робота зі створення надійної системи зв’язку та керування, щоб забезпечити безперервне й одночасне застосування всіх наявних безпілотних засобів у підрозділі - як наземних, так і повітряних.

Олександр Павлюк наголосив, що з урахуванням зростаючої ролі безпілотних систем на полі бою з 1 листопада внесено зміни до програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яку проходять військовослужбовці.

"До останньої,  четвертої, редакції програми були внесені нові елементи підготовки. Війна постійно змінюється, і ми повинні готувати військовослужбовців з урахуванням цих змін. Наприклад, із 1 листопада рекрути активно вивчають протидію БпЛА, РЕБ, обладнання та маскування позицій. Серед нових вправ – збиття БпЛА за допомогою помпової рушниці. Новобранці відпрацьовують її по імітованому дронові. Тобто по цілі, що прикріплена до реального безпілотника. На рекрутів роблять імітаційні скиди з дронів, щоб вони звикали до реалій сучасної війни і, що дуже важливо, розуміли, як цьому протидіяти", - розповів Олександр Павлюк.

Також, за словами командувача Сухопутних військ, найближчим часом збільшиться кількість інструкторів. Зокрема, у Центрі підготовки сержантського складу, який готує інструкторів для Сухопутних військ, одночасно проходитимуть підготовку вдвічі більше військовослужбовців, ніж зараз.

Павлюк
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