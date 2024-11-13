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МЗС України: путін новими погрозами показав, що хоче продовжувати війну

29.11.2024 / 11:14
російський диктатор володимир путін новими погрозами удару по Україні ракетою "Орєшнік" показав, що хоче продовжувати війну. росія деградує до рівня Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Тихий звернув увагу, що глава кремля погрожував Україні під час свого візиту до Казахстану. І, таким чином, він показав неповагу до цієї країни та інших держав, які закликають уникати будь-якої ескалації. Мова про Китай, Бразилію та інших членів "Великої двадцятки".

"Ми чекаємо, що ці країни відреагують на заяву путіна. Це дуже важливо, відреагують на загрозу розширення війни", - наголосив Тихий.

Він нагадав, що раніше лише Північна Корея була країною, яка регулярно погрожувала ракетами іншим країнам.

"Ми бачимо, як росія повільно, але впевнено перетворюється на другу Північну Корею, яка використовує цей аргумент, що у нас є ракети і ми готові ними вдарити. Нам зрозуміло, що цими заявами намагаються залякати партнерів України, щоб вони припинили підтримку України", - підкреслив речник МЗС.

При цьому, за його словами, таймінг погроз не випадковий - глава кремля хоче таким чином вплинути на нову адміністрацію США та показати, що вона слабка. І в такій ситуації відкидання погроз - це єдиний шлях відреагувати. Бо зараз потрібен мир через силу.

МЗС, Тихий
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