Голова УІНП планує зосередиться на питаннях розслідування злочинів рф проти української культурної спадщини

Про це Дробович повідомив на пресконференції в Укрінформі під час публічного звіту за п’ять років роботи УІНП.

«У грудні закінчується моя каденція на цій посаді. Заздалегідь скажу, що я не буду продовжувати каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам'яті», - сказав він.

Дробович зазначив, що була пропозиція від міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького продовжувати роботу в УІНП, але він її відхилив.

«Я дякую міністру за цю пропозицію, але я маю інший намір - займатися питаннями розслідуваннями злочинів рф проти культури під час війни, питаннями перехідного правосуддя, питаннями у сфері меморіалізації війни, а також обгрунтуванням геноцидного наміру росії у цій війні. Це трек пов’язаний більше з правозахисною діяльністю, роботою правоохоронних органів, академічними дослідженнями і промоцією цих напрямків. На цьому я зосереджуся далі”, - сказав він.