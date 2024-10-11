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Голова УІНП: Повернення в обіг "шагів" допоможе віддалити Україну від минулого з росіянами

15.10.2024 / 13:19
Зміна назв грошових знаків та повернення в обіг розмінних монет під назвою "шаг" допоможе віддалити Україну від спільного історичного минулого з росіянами.

Про це написав в Фейсьуці голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, передає УНН.

"Це сприяє головній культурній настанові нашого часу - "Геть від москви". Ми дійсно не хочемо мати з тими агресивними сусідами по планеті нічого спільного і якщо цьому ще і сприяє історія та факти культури, то все на нашому боці в питанні зміни назв грошових знаків" - написав Дробович.

Він нагадав, що назва "шаги" не нова для України. Зокрема, саме таку назву мали розмінні монети під час існування Української народної республіки на початку XX століття.

Також на його думку, подібне рішення матиме суттєвий культурний вплив на майбутнє, якщо з часом буде проведена деномінація і монети усіх номіналів повернуть у вжиток. Окрім того, він зазначив, що перейменування додатково не обтяжуватиме бюджет, оскільки Нацбанк розраховує поступово замінювати старі монети на нові та вводити "шаги" по мірі зношування "копійок".

УІНП, Дробович
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