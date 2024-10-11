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Зеленський: Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції в промисловість України

13.10.2024 / 10:15
Президент України Володимир Зеленський за результатами домовленостей, досягнутих під час візиту до європейських столиць, повідомив про угоди про інвестиції у виробництво озброєнь в Україні.

"Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції в промисловість України. Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дозволяють це робити фінансові спроможності нашої держави", - сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив, що низка наших партнерів не має можливості прямих поставок зброї, проте має можливість фінансування. Також деякі партнери володіють спеціальними технологіями, які можуть бути застосовані в Україні "зараз - в обороні, у наших активних діях".

Президент наголосив, що вже напрацьовано дві моделі взаємодії країн-партнерів в інвестиції у ВПК України.

"Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії – про створення спільних українсько-французьких виробництв у нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв. Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх наших домовленостей", - зазначив президент.

Зеленський
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