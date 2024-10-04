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У Мінфіні Угорщини пояснили, чому заблокували допомогу Україні на 35 млрд євро

09.10.2024 / 15:23
Влада Угорщини вирішила заблокувати всі рішення щодо кредиту Євросоюзу на суму 35 млрд євро для України до президентських виборів у США 5 листопада.

Про це сказав міністр фінансів Угорщини Міхай Варга після зустрічі міністрів країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Euronews у вівторок, 8 жовтня.

Він нагадав, що план Єврокомісії залучити кредит на 35 млрд євро для України передбачає ключову зміну режиму санкцій проти рф. І якщо для схвалення позики потрібна кваліфікована більшість країн ЄС, то для зміни режиму санкцій потрібна одностайність.

"Ми вважаємо, що це питання – продовження російських санкцій – має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини", – заявив Варга.

За його словами, два кандидати в президенти США – Камала Харріс і Дональд Трамп – відстоюють різні підходи стосовно росії, тому ЄС повинен будувати свої наступні кроки залежно від того, кого обере американський народ.

"Ми повинні побачити, в якому напрямку майбутня адміністрація США буде (вирішувати) це питання. Ви бачите президентські вибори і кандидатську кампанію: є два абсолютно різні шляхи вирішення цієї проблеми. Один – у бік миру. І (другий) – продовження війни", – сказав міністр.

Варга підкреслив, що його колеги мали "чудову розмову" щодо позики в 35 млрд євро, але "звичайно, ми повинні почекати до листопада".

Нагадаємо, 20 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів рф.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 млрд євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Угорщина, Варга
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