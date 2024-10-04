Шмигаль: Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф

"Україна не буде продовжувати транзитну угоду з росією після завершення строку її дії", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо пресконференції, повідомляє Gazeta.ua.

Прем'єр-міністр зазначив, що стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну.

"Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф. Розуміємо гостру залежність деяких держав, зокрема Словаччини, від цього ресурсу. Але розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок", - сказав Шмигаль.

Також він зауважив, що Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної хартії.

Чинний контракт на транзит російського газу через Україну діє до кінця 2024 року.

НАК "Нафтогаз України" не продовжуватиме угоду про транзит російського газу. Наразі триває пошук альтернативних рішень для підтримки роботи української газотранспортної системи.