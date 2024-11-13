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Reuters: За останній тиждень росіяни захопили майже 235 кв. км територій України

28.11.2024 / 17:27
росіянам вдалось збільшити темп наступу на багатьох ділянках фронту.

За останній тиждень вони захопили майже 235 кв. км, повідомляє Reuters. Це рекордний показник для 2024 року і наймасштабніше просуванням росіян з початку повномасштабної війни.

Лінія фронту довжиною понад 1 тис. км протягом двох років залишалася переважно статичною. Але останнім часом загарбники суттєво збільшили активність.

Протягом листопада 2024 року російські загарбники зайняли 600 кв. км. Найбільш активні бойові дії продовжуються у Донецькій області. Окупанти намагаються продавлювати оборону у Запорізькій та Харківській областях.

Військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнен сказав, що у листопаді росіяни взяли під контроль територію площею близько 667 кв. км.

Основний удар російського наступу припав на Донецьку область. Там окупанти просувалися до міст Покровськ та Курахове. За словами аналітиків, Росія все більше оточувала територію, а потім обстрілювала українські сили артилерією та керованими авіабомбами.

росіяни
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