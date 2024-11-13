Войти | Зарегистрироваться
14:32

суббота,
30 ноября
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Юрист нагадав про внесення змін до умов прийому до аспірантури

29.11.2024 / 18:30
Відповідно до закону 3633-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній.

Це визначено в частині другій статті 10 Закону України Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Про це зозповів Фактам ICTV Євгеній Промський, юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат юридичної компанії АРЕС.

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків призовного віку, які раптом захотіли отримати другу чи третю вищі освіти, або вступити до аспірантури чи докторантури. Тож були змінені правила вступу на аспірантуру у 2024 році.

Тепер для вступу необхідно не лише мати високі бали на вступних іспитах, але й обрати відповідну форму навчання. Навчання на денній формі можливе виключно на бюджетній основі, а контракт на денній формі скасований. Відповідно, відстрочка від мобілізації надається лише бюджетним аспірантам денної форми навчання. Для контрактників доступна лише заочна форма, яка не передбачає відстрочки.

Юрист Євгеній Промський зауважив, що наказами Міносвіти №909 та №910 внесені деякі зміни до умов прийому до аспірантури у 2024 році:

Умовою допуску до вступу до аспірантури є успішне складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з оцінкою не менше 160 балів.

До 1 січня 2025 року тимчасово призупинений прийом на аспірантуру на денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також призупинено можливість переведення здобувачів вищої освіти на денну форму навчання.

Це означає, що вступ на денну форму навчання можливий виключно в разі зарахування на бюджет. Вступ до аспірантури у 2024 році на денну форму навчання за контрактом неможливий.

«Дані нововведення жодним чином не стосуються осіб, які вже навчаються на денній формі навчання аспірантури незалежно – на бюджеті чи за контрактом», – говорить юрист Євгеній Промський.

Це означає, що ті особи, які вступають в аспірантуру у 2024 році, матимуть змогу навчатися на денній формі та отримають відстрочку від мобілізації, лише за умови вступу на денну форму навчання, яка доступна виключно в разі зарахування на навчання за державним замовленням.

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.

юрист, Промський, аспірантура
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 ноября
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.