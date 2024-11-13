Юрист нагадав про внесення змін до умов прийому до аспірантури

Це визначено в частині другій статті 10 Закону України Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Про це зозповів Фактам ICTV Євгеній Промський, юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат юридичної компанії АРЕС.

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків призовного віку, які раптом захотіли отримати другу чи третю вищі освіти, або вступити до аспірантури чи докторантури. Тож були змінені правила вступу на аспірантуру у 2024 році.

Тепер для вступу необхідно не лише мати високі бали на вступних іспитах, але й обрати відповідну форму навчання. Навчання на денній формі можливе виключно на бюджетній основі, а контракт на денній формі скасований. Відповідно, відстрочка від мобілізації надається лише бюджетним аспірантам денної форми навчання. Для контрактників доступна лише заочна форма, яка не передбачає відстрочки.

Юрист Євгеній Промський зауважив, що наказами Міносвіти №909 та №910 внесені деякі зміни до умов прийому до аспірантури у 2024 році:

Умовою допуску до вступу до аспірантури є успішне складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з оцінкою не менше 160 балів.

До 1 січня 2025 року тимчасово призупинений прийом на аспірантуру на денну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також призупинено можливість переведення здобувачів вищої освіти на денну форму навчання.

Це означає, що вступ на денну форму навчання можливий виключно в разі зарахування на бюджет. Вступ до аспірантури у 2024 році на денну форму навчання за контрактом неможливий.

«Дані нововведення жодним чином не стосуються осіб, які вже навчаються на денній формі навчання аспірантури незалежно – на бюджеті чи за контрактом», – говорить юрист Євгеній Промський.

Це означає, що ті особи, які вступають в аспірантуру у 2024 році, матимуть змогу навчатися на денній формі та отримають відстрочку від мобілізації, лише за умови вступу на денну форму навчання, яка доступна виключно в разі зарахування на навчання за державним замовленням.

Мобілізація студентів в особливий період не передбачена для: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Порядок здобуття рівнів освіти зазначено у ст. 10 II розділу закону України про освіту.