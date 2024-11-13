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Зеленський хоче зустрітися із канцлером Німеччини

30.11.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський повідомив про необхідність зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я розмовляв із канцлером телефоном, так, і, звичайно, нам потрібно зустрітися, і ми зустрінемося. Я не можу назвати дату. Вони (Німеччина - ІФ-У) дуже допомогли після Сполучених Штатів, надали найбільшу підтримку, зокрема військову", - сказав Зеленський в інтерв'ю Sky News.

За словами президента, для нього дзвінок Шольца путіну не був "несподіванкою". Глава Української держави нагадав, що канцлер Німеччини "відкрив скриньку Пандори".

Водночас Зеленський зазначив, що путін "вважає, що ми - частина росії. Ніхто, навіть під час цієї війни, не зміг змінити його думку і його розум". За його словами, путін хоче "знищити все українське, що в Україні пов'язано з Україною та українцями".

Глава Української держави порівняв ідею путіна з "гітлерівською" і зазначив, що той піде з нею до кінця.

"Річ не в тім, що це звучить дуже голосно, що він (путін - ІФ-У) - Гітлер: у нього все те ж саме, тільки одна нація, світ однієї нації, пріоритет однієї нації. Це той самий метод, і він використовує ті самі кроки, ті самі наративи і ту саму дезінформацію в цьому випадку", - наголосив Зеленський.

Зеленський, Шольц
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