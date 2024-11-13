Нацполіція: Застосування світловідбивних елементів знижує ймовірність наїзду на пішохода

Таку цифру навів на брифінгу начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан, передає кореспондент Укрінформу.

“Світловідбивні елементи підвищують видимість осіб на дорогах. Їх застосування знижує ймовірність наїзду на пішохода в темний час доби аж на 85%”, - сказав Богдан, зазначивши, що флікери є критичним засобом захисту саме для дітей, оскільки вони менш помітні та можуть поводитися непередбачувано.

Начальник Управління ювенальної поліції надав низку рекомендацій щодо того, як захистити себе на дорозі за допомогою світловідбивних елементів.

“Важливо, де саме розташовуються флікери. Ці елементи мають бути видимі відусюди - спереду, ззаду, збоку. Наприклад, потрібно розмістити відповідні браслети чи наклейки на руках-ногах, а також повісити на рюкзачок. Таким чином водієві дитину буде видно з різних боків”, - пояснив Богдан.

За його словами, важливим є застосування кількох типів світловідбивачів - для більшої ефективності: “Тобто однієї наклейки або брелока буде недостатньо. Це саме той випадок, коли чим їх більше, тим краще. І якщо дитина користується велосипедом чи самокатом, то потрібно облаштувати світловідбивачі на рамі, кермі або колесах. Для підвищення рівня безпеки також поєднуйте знімні та незнімні флікери”.

Правоохоронець також порадив батькам обирати для дітей яскравий одяг зі світловідбивними елементами.

“По змозі купуйте одяг, взуття та аксесуари вже зі вшитими відповідними вставками. І найефективніше - це коли флікери розташовані на рухомих частинах тіла. Це привертає більше увагу водіїв. Важливо саме для зимового періоду - щоб світловідбивні елементи були видимі поверх одягу”, - пояснив він.

Окрім того, Богдан закликав навчати дітей правильно послуговуватися ліхтариками.

“Не зайвим буде дати дитині маленький кишеньковий ліхтарик. Або щоб вона використовувала ліхтарик у телефоні як один з можливих елементів підсвічування, коли переходить дорогу. Це у крайньому разі - якщо немає жодних флікерів на одязі. При цьому важливо пояснити дитині, як тримати цей ліхтарик: так, щоб його світло було видно водіям, але не засліплювало їх. Тобто потрібно не в машину, а трохи у підлогу світити”, - розповів представник Нацполіції.

Він додав, що досить ефективним є каркасні жилети-пояси з елементами світловідбивання. Вони забезпечують максимальну видимість на дорозі та особливо зручні, коли дитина пересувається на велосипеді чи самокаті