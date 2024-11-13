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Зеленський: Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спецоб'єктів

03.12.2024 / 09:10
Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спеціальних об'єктів, оскільки через щільні ракетні удари для необхідного захисту не вистачає систем протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми говорили з Олафом (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ІФ-У) про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з Шольцом у Києві в понеділок.

Президент також подякував Німеччині за допомогу в зміцненні українського неба, однак зазначив, що наданих систем ППО не вистачає. "Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - уточнив Зеленський.

Зеленський, Шольц
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