Зеленський: Україна шукає способи захистити від російських атак ще 20 спецоб'єктів

"Ми говорили з Олафом (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ІФ-У) про посилення ППО... І я наводив один приклад. Не буду його публічно вам говорити, бо не хочу, щоб росія розуміла, про що я говорю. Але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятки спеціальних об'єктів. І в нас не вистачає, через щільні такі удари ракетами, просто не вистачає систем ППО", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з Шольцом у Києві в понеділок.

Президент також подякував Німеччині за допомогу в зміцненні українського неба, однак зазначив, що наданих систем ППО не вистачає. "Питання не в Німеччині. Питання в принципі партнерів, є партнери, які тримають системи ППО", - уточнив Зеленський.