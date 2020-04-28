Украина показала ООН, как возрождается Чернобыльская зона

И теперь, спустя 34 года, там возрождается жизнь редких видов животных и реализуются новые экономические проекты.

Об этом рассказывает виртуальная фотовыставка "Чернобыль: Возрождение", которая открылась для государств-членов ООН в понедельник, 27 апреля, рассказал в комментарии Укринформу Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Мне очень приятно, что благодаря продуктивной работе как в Украине, так и за ее пределами, в том числе на уровне ООН, Чернобыльская зона не превратилась в забытое место на земле. Там сейчас возрождается жизнь, внедряются современные технологии. Именно это мы и хотим показать для иностранных делегаций в ООН", - прокомментировал Кислица цель экспозиции.

Фотовыставка иллюстрирует, как возвращается жизнь в зону ядерной аварии. За более чем 30 лет после катастрофы там восстановилась уникальная популяция животных и птиц, включая виды, которые не представлены на остальной территории Украины.

В то же время, как уточнил дипломат, чернобыльское направление - одно из наиболее производительных страниц сотрудничества Украины с Организацией Объединенных Наций, и об этом тоже необходимо рассказывать.

"Благодаря помощи ООН, ее учреждений, а также международных партнеров и финансовых учреждений в прошлом году было завершено строительство нового безопасного саркофага над ЧАЭС, который будет защищать от радиационного излучения разрушенного энергоблока", - объяснил представитель Украины.

Кроме того, Чернобыльская станция стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии. Так, в 2018 г. на территории ЧАЭС стартовал международный проект "Solar Chornobyl". Работа его солнечных панелей сейчас покрывает потребности электроэнергии для около двух тысяч квартир.

Все эти усилия, как отметил Кислица, имеют целью уменьшение негативного влияния техногенной катастрофы, помогают возродиться дикой природе и в то же время направлены на то, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.

Виртуальная фотовыставка "Чернобыль: Возрождение" подготовлена Постоянным представительством Украины при ООН в сотрудничестве с Государственным агентством управления зоной отчуждения. Дипломатический корпус ООН, а также все желающие могут посмотреть ее с 27 апреля до 8 мая на сайте Постоянного представительства.

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