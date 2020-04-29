Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей

Предприниматели 29 апреля с утра пикетировали Кабмин с требованием отменить ограничения для предпринимательской деятельности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Митингующие разместили на своих автообилях плакаты с лозунгами и требованиями: "Карантин один для всіх?!", "Ще день вашої турботи і нас не стане!!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас взад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своеї #уйні!" и др. Предприниматели заявили, что несмотря на решение правительства с 1 мая начнут работу.

Возле Кабмина находились усиленные наряды полиции. Движение по ул. Грушевского в Киеве было перекрыто.





























































































































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