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Под Кабмином состоялся митинг предпринимателей

30.04.2020 / 09:04
Под зданием Кабинета Министров в центре Киева прошла акция протеста предпринимателей против мер карантина.

Предприниматели  29 апреля с утра пикетировали Кабмин с требованием отменить ограничения для предпринимательской деятельности, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. Митингующие разместили на своих автообилях плакаты с лозунгами и требованиями: "Карантин один для всіх?!", "Ще день вашої турботи і нас не стане!!!", "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!", "Нас вперед ногами? Ні. Вас взад ногою", "Ваші заходи небезпечніші за вірус", "Звільніть нас від своеї #уйні!" и др. Предприниматели заявили, что несмотря на решение правительства с 1 мая начнут работу.

Возле Кабмина находились усиленные наряды полиции. Движение по ул. Грушевского в Киеве было перекрыто.


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 01


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 02


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 03


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 04


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 05


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 06


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 07


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 08


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 09


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 10


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 11


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 12


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 13


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 14


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 15


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 16


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 17


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 18


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 19


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 20


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 21


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 22


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 23


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 24


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 25


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 26


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 27


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 28


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 29


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 30


Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?! и Ваші заходи небезпечніші за вірус 31

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