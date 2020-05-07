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Метро Нью-Йорка впервые за 115 лет закрыли для дезинфекции

07.05.2020 / 09:18
Впервые за 115-летнюю историю метро в Нью-Йорке подземка была принудительно закрыта на плановое обслуживание с целью проведения дезинфекции от коронавируса.

Об этом сообщает центральный американский телеканал CNN.

"Чрезвычайные времена требуют проведения чрезвычайных мер", - заявил в связи с этим руководитель транспортного управления города Патрик Фой.

Как уточнили в ведомстве, все вагоны метро прошли "глубокую очистку" в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Работа метро Нью-Йорка частично прерывалась и раньше, однако из-за погодных условий, не в плановом порядке. В частности, это случилось в 2011 году, когда бушевал ураган Ирен, в 2012-м из-за урагана Сэнди, а также зимой 2015 года, когда город охватила метель. При этом прекращалась лишь перевозка пассажиров, технические поезда продолжали ходить.

Для того, чтобы город не охватил транспортный коллапс, транспортное управление запустило дополнительные автобусы на внутренние маршруты.

Источник

метро, дезинфекция, коронавирус, Нью-Йорк
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