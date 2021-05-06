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В оборонке разоблачили кражу оптических прицелов на полмиллиона

06.05.2021 / 17:21
Военная контрразведка СБУ разоблачила на коррупции бывшего заместителя гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы, он подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию.

Об этом сообщает СБУ

Дословно: "Задокументировано убытки государства на сумму свыше 500 тыс. грн.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки комплектующие, которые получали из состава вооружения ВСУ, участники схемы оформляли якобы для проведения ремонтных работ.

Однако фактически ремонтные работы элементов оружия не проводились, а комплектующие присваивались организатором схемы".

Отмечается, что ему сообщили о подозрении по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Источник

кража, СБУ
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