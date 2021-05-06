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Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками

06.05.2021 / 18:56
Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками
У нас нет права изменять или путать ход священной истории, а это означает, что христианская Пасха должна наступить после еврейской Пасхи

В Иерусалимской Православной Церкви заявили, что в церковных канонах есть четкий ответ относительно определения Пасхалии.

Об этом Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил в интервью ватиканскому изданию Losservatore Romano, комментируя призывы к совместному с другими христианскими конфессиями празднованию Пасхи.

«Давайте восстановим наше единство на основании, которое было заложено для веры признанием и принятием Церквями Вселенских соборов. Именно Никейский собор 325 г. установил расчет даты Пасхи, которому мы следуем и по сей день. Итак, конечно, нам нужна общая дата, но мы должны серьезно принять во внимание тот факт, что Библия состоит как из Моисеева закона, так и из Нового Завета. Мы должны помнить, что существует процесс от Закона Моисеева до Заповедей Христа. У нас нет права изменять или путать ход священной истории, а это означает, что христианская Пасха должна наступить после еврейской Пасхи», - заявил Патриарх.

Как сообщалось ранее, в Русской Православной Церкви менять свою Пасхалию не намерены. Глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев) напомнил, что на Первом Вселенском Соборе в 325 году в Никее было установлено, что Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия, и эта система вычисления до сих пор сохраняется в Православной Церкви. 

Источник: Inpress.ua
Иерусалимский патриарх
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