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Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны

07.05.2021 / 09:04
Блинкен: перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны
Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но и их выполнение, что включает борьбу с коррупцией, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Законы очень важны, но не менее важно их выполнение, и то, что мы слышали: украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их выполнение, что включает и борьбу с коррупцией", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 6 мая.

Он отметил, что детально обсудил с украинским президентом вопрос реформ и насколько они важны.

"Как я уже говорил, когда вы посмотрите на них, то перед Украиной стоят два вызова. Один внешний - от России. Более того, есть еще и угроза изнутри, это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа", - указал госсекретарь.

По его словам, в этом контексте он и Зеленский говорили о важности продолжать работать в направлении корпоративного управления.

"Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности что касается "Нафтогаза", но не только "Нафтогаза". Это касается основных институций. Мы говорили о важности сильного и независимого антикоррупционного совета, мы также говорили о реформах судебной власти, каким образом выбираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная Рада провела по реформе Службы безопасности. Первое чтение закон уже прошел. Как президент сказал, очень важно понимать то, что остаются значительные вызовы. Но есть и значительный прогресс в земельной реформе. Это очень важный вопрос, новый закон, который касается незаконных доходов, новый закон о парламентской неприкосновенности - все это очень важно", - добавил Блинкен.

Источник

РФ, Бликен
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