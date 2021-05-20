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Россия отреагировала на крымское заявление Блинкена

20.05.2021 / 17:18
В Министерстве иностранных дел России, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о нарушениях России в Крыму, напомнили об Афганистане и предложили "извиниться за Хиросиму".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Господин Блинкен, без вас обойдемся и в радости, и в печали. Займитесь американскими проблемами. Для начала можно отчитаться о сделанном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму", - говорится в сообщении российского министерства в Twitter, опубликованном 18 мая.

Эта публикация стала ответом на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Соединенные Штаты осуждают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму. Заявление главы американской дипломатии обнародовано в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
"Мы осуждаем нарушения (прав человека) Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар с родного полуострова", - заявил госсекретарь США.

Блинкен также сообщил, что США примут участие в первом саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сказала, что Штаты будут представлены на высоком уровне и на саммите "Крымской платформы", и на торжествах к 30-летию независимости Украины, но в Вашингтоне пока не готовы сообщить, кто именно это будет.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Источник

Крым, РФ, Бликен
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