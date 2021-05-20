«Он душой болеет за Украину», - Зеленский о Николае Тищенко

«Если это небольшие промахи, то людей надо простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это», - подчеркнул Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, пишет From-UA.

Президент также отметил, что осознаёт личную ответственность за людей, которые пришли с ним в команде.

«Думаю, что партия сделала правильно, когда предоставила ему (Николаю Тищенко) ещё один шанс. Я знаю его другие стороны, он душой болеет за Украину», - заявил Владимир Зеленский.