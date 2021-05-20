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«Он душой болеет за Украину», - Зеленский о Николае Тищенко

20.05.2021 / 15:55
Во время пресс-конференции, Президент Украины Владимир Зеленский поддержал народного депутата от партии «Слуга Народа» Николая Тищенко.

«Если это небольшие промахи, то людей надо простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это», - подчеркнул Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Дмитрия Гордона, пишет From-UA.

Президент также отметил, что осознаёт личную ответственность за людей, которые пришли с ним в команде.

«Думаю, что партия сделала правильно, когда предоставила ему (Николаю Тищенко) ещё один шанс. Я знаю его другие стороны, он душой болеет за Украину», - заявил Владимир Зеленский.

Гордон, Зеленский, Тищенко
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