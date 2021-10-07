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Дмитрий Гордон: Николай Тищенко мог бы стать новым спикером Рады

07.10.2021 / 10:33
Известный журналист Дмитрий Гордон считает, что кресло спикера Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова мог бы занять нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос телезрителя, есть ли у Тищенко шанс стать главой парламента.

«Это был бы хороший спикер, я считаю. Мне вообще он нравится. Я даже думаю взять у него интервью со временем… Он интересный человек. Он бы был интересным спикером, это был бы настоящий разгул демократии», - сказал Гордон.

Напомним, 2 октября народные депутаты из фракции «Слуга народа» собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Сбор подписей проходил в рамках двухдневного выездного заседания фракции в Трускавце.

4 октября в Верховной Раде была запущена официальная процедура отставки спикера.

Как ожидается, отставка Разумкова будет рассмотрена на заседании Верховной Рады 7 октября.

спикер, Гордон, Тищенко
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