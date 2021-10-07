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В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль

07.10.2021 / 10:17
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности.

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 6 октября.

Это значит, как подчеркнул премьер, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов", - добавил Шмыгаль.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль
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