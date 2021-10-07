В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 6 октября.

Это значит, как подчеркнул премьер, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов", - добавил Шмыгаль.

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