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Путин на встрече с Зеленским хочет снять санкции, а говорить про Крым и Донбасс не будет – росСМИ

07.10.2021 / 09:05
Путин на встрече с Зеленским хочет снять санкции, а говорить про Крым и Донбасс не будет – росСМИ
Российская сторона направила Украине перечень желаемых вопросов для встречи президентов Украины и России, среди которых не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия на Донбассе.

Кремль желает отмены санкций, возобновления транспортного сообщения и дипломатических отношений.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант"

Источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского.

В этом списке 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений.

В частности, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, в РФ хотят, чтобы два лидера договорились о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Однако, Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос конфликта на Донбассе — однажды. В виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями ОРДЛО.

Украина, отмечают в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "от украинцев ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало".

В Киеве отмечают, что подготовка встречи не продвигается по вине Москвы.

Реакция советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка: "К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить двусторонние переговоры. Считаем, что такие попытки не отвечают интересам народов и Украины, и России".

По словам Подоляка, "из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского, и российского обществ".

Подоляк отметил, что "тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь".

Напомним: "Обмен любезностями" между Киевом и Москвой длится еще с апреля, когда Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса".

Путин заявлял о готовности встретиться на территории России и говорить исключительно о российско-украинских отношениях. О Донбассе он заставляет говорить с боевиками ОРДЛО, а о Крыме говорить не хочет.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Зеленского и Путина будет лишена смысла.

3 октября Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, так как переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат.

При этом украинская сторона добивалась проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) до завершения каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Источник

Путин, РФ, Зеленский
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