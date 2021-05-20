Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в Харькове с 7 по 16 мая 2021 года.

По данным исследования, почти половина (48%) опрошенных ответили, что события развиваются в правильном направлении, около трети (32,8%) придерживаются противоположной точки зрения. При этом почти каждый пятый респондент (19,3%) затруднился с ответом.

Отвечая на вопрос, какая сфера должна стать приоритетной для нового состава горсовета, респонденты могли выбрать несколько вариантов из предложенного им списка из 19 пунктов. Более двух третей (68,3%) опрошенных выбрали медицину.

В топ-5 приоритетных направлений вошли также ремонт жилфонда (54,1%), внутриквартальные дороги (49,6%), соцзащита населения (45,4%), а также дворы и придомовые территории (41,5%).

Респондентам также предлагали ответить на вопрос, за кого бы из предложенного списка возможных кандидатов они проголосовали, если бы выборы городского головы Харькова состоялись в следующее воскресенье. При этом сначала людям показывали список только с именами потенциальных кандидатов, а затем – тот же перечень, но с указанием субъектов выдвижения. В обоих случаях каждый десятый (10,3% и 10,4% соответственно) заявил, что не пошел бы на выборы. Чуть больше опрошенных (11,1% и 11,0% соответственно) затруднились с ответом.

Если не указывать субъект выдвижения, среди предложенного перечня кандидатов на наибольшую поддержку имеет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов - за него проголосовали бы 27,6% среди всех респондентов или 36,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте – Михаил Добкин (городской голова Харькова в 2006-2010 годах). Его готовы поддержать 16,3% среди всех респондентов и 21,5% среди тех, кто определился с выбором. Далее следуют нардепы Юлия Светличная (соответственно, 11,5% и 15,2%), Евгений Мураев (8,9% и 11,7%) и Александр Фельдман (5,3% и 6,9%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

За Терехова как выдвиженца "Блока Кернеса – Успешный Харьков" готовы проголосовать чуть больше (29% от всех респондентов и 38,2% от определившихся с выбором). Указание в качестве субъекта выдвижения Добкина партии "Христианские социалисты" практически не повлияло на его поддержку – в этом случае за него готовы голосовать 16,4% от всех опрошенных и 21,6% от определившихся с выбором.

При ответе на вопрос, за кого из кандидатов вы не проголосовали бы ни при каких условиях, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Более четверти (27,4%) назвали Добкина, чуть меньше (22,4%) - Фельдмана. Антирейтинг остальных потенциальных кандидатов ниже 17,5%.

Больше всего респондентов (42,3%) считают, что если бы выборы городского головы проходили сейчас, победил бы Терехов. Еще 17% верят в победу Добкина. В возможность победы кого-либо из остальных кандидатов верят еще меньше респондентов.

Если бы выборы в Харьковский городской совет проходили сейчас, более трети респондентов (35,3%) проголосовали бы за "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Из собирающихся голосовать и определившихся с выбором его готовы поддержать - 45%.

Далее следует ОПЗЖ (12,6% всех респондентов и 16,1% определившихся). Также в городской совет попали бы "Блок Светличной "Вместе!" (8,5% и 10,8% соответственно), "Слуга народа" (6,3% и 8%), "Партия Шария" (5,5% и 7%), "Евросолидарность" (4% и 5,1%). Другие партии из списка, предложенного респондентам, имеют более низкую поддержку. На выборы не пошли бы 6,9% опрошенных, почти вдвое больше тех, кто затруднился с ответом (13,4%).

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшета (computer-assisted personal interviews, CAPI). Было опрошено 800 респондентов, проживающих и зарегистрированных в Харькове по стратифицированной по районам 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая является репрезентативной для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25%, 2,1% - для показателей близких к 10%, 1,6% - для показателей близких к 5%.

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