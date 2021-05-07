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Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

07.05.2021 / 09:45
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных штатов и стран "Большой семерки".

"Господин президент, мы говорили с вами, и я ещё раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи" (G7), с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал Блинкен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 6 мая в Киеве.

Источник

США, Бликен
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