Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины

"Господин президент, мы говорили с вами, и я ещё раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены "группы семи" (G7), с заседания которой я только что вернулся, из Лондона", - сказал Блинкен на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 6 мая в Киеве.

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