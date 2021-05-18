РФ представляет угрозу для Европы из-за войск на границе с Украиной - Блинкен

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

«Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания войск на границе с Украиной», - заявил Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что Россия также представляет угрозу для европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

Напомним, Россия объявила об отводе своих войск от границ Украины под предлогом "успешного завершения учений", но в то же время оставляет свою военное присутствие и технические средства вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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