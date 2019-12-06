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Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту

06.12.2019 / 15:14
МИД подготовил на рассмотрение правительства предложения об отмене возможности пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц, сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины подготовил на рассмотрение правительства предложения о пресечении въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!" - заявил он в своем Twitter.

Как пояснил УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, проектом постановления Кабмина предусмотрена остановка действия положений соглашений с РФ от 1997 и 2011 годов, заключенных до начала российской агрессии.

Этими положениями определен перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с РФ, и это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

"Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко определены документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из Украины. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину)", - сказал Погорельцев.

В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", - добавил он.

Погорельцев, ссылаясь на данные администрации Государственной пограничной службы Украины, отметил, что необходимость внесения изменений в соглашения 1997 и 2011 годов с РФ объясняется тем, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, по его словам, "существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней не адекватен угрозам национальной безопасности Украины".

Чиновник также объяснил, каким образом смогут оформить загранпаспорт граждане Украины, которые находятся в России.

"В случае временного или постоянного пребывания на территории Российской Федерации граждане Украины могут обратиться с ходатайством об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в посольство Украины в Москве и консульских учреждений Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске, в зависимости от места проживания", - заявил Погорельцев..

"По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта", - добавил он.

Источник 

граница, МИД, РФ
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