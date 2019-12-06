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Более 25 тыс верующих УПЦ Винниччины подписали обращение к Президенту

06.12.2019 / 15:00
Более 25 тыс верующих УПЦ Винниччины подписали обращение к Президенту
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие сообщают Президенту об отработанных рейдерских схемах, которые используют сторонники ПЦУ для захвата храмов

Открытое обращение духовенства и верующих Винницкой и Тульчинской епархий Украинской Православной Церкви к Владимиру Зеленскому передали в Офис Президента Украины митрополит Винницкий и Барский Варсонофий и митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

Под документом стоят подписи 25 265 человек, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

В обращении, в частности, говорится о притеснениях, которым подвергаются религиозные общины УПЦ в Винницкой области, поскольку начальник управления по делам национальностей и религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий действует исключительно в интересах раскольнической «Православной церкви Украины».

Духовенство и верующие сообщают Президенту об отработанных рейдерских схемах, которые используют сторонники ПЦУ для захвата храмов.

Отмечается, что митрополиту Винницкому и Барскому Варсонофию уже почти год по различным, обычно надуманным причинам отказывают в государственной регистрации в качестве руководителя епархии.

Межконфессиональный конфликт в селе Лука-Мелешковская, вызванный попыткой рейдерского захвата местного Спасо-Преображенского храма, продолжается до сих пор, сказано в обращении.

Как сообщалось, о конфликте в Луке-Мелешковской управляющий Винницкой епархией УПЦ сообщал Президенту Зеленскому в открытом письме от 27 сентября Митрополит Варсонофий его обеспечить законные права общины на решение вопроса о принадлежности храма, а также принять все меры для обеспечения правопорядка и недопущения силового захвата богослужебного здания.

26 октября Офис Президента прислал архиерею уведомление, в котором сообщил, что его обращение направлено в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой рассмотреть, принять меры и проинформировать митрополита Варсонофия о результатах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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