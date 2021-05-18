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Создание базы ДНК в Украине: Раде рекомендуют принять доработанный закон

18.05.2021 / 18:17
В Украине могут создать базу ДНК. Верховной раде рекомендуют принять доработанный закон №4265 "О государственной регистрации геномной информации человека".

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности доработал документ к повторному первому чтению.

В законе уточнили некоторые термины. Видоизменили статью 4, которая определяет цель сбора геномной информации - уменьшено количество целей обработки такой информации.

Уточнили также статью 5 о случаях обязательной государственной регистрации геномной информации человека. Из обязательного перечня убирают лиц, в отношении которых нет соответствующего решения суда кроме тех, которым сообщено о подозрении в совершении умышленных преступлений против жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства, половой свободы, половой неприкосновенности личности и к которым применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также внесли изменения в порядок обработки и хранения информации. Предусмотрен добровольный отбор биологического материала военнослужащих.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять доработанный законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Украине не смогли ввести государственную регистрацию геномной информации человека. Народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект №4265.

Ранее глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монастырский заверил, что массового забора ДНК не будет.

Источник

ДНК, ВР, база ДНК
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