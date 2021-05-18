Политические преследования власти не помешают Медведчуку и дальше отстаивать интересы украинцев – Шуфрич

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

«Вся Украина стала свидетелем так называемого шоу с привлечением к ответственности нашего товарища и лидера Виктора Медведчука. Незаконно закрыв рот журналистам, власти начали преследовать оппозицию и ее лидеров», – сказал парламентарий.

Он отметил, что депутатский мандат не является «индульгенцией» от ответственности за совершение правонарушения.

«Перед законом все равны. Но доказательства, особенно когда это касается представителей оппозиции, должны быть бесспорными. И когда мы требовали привлечения к ответственности бывшего Президента Порошенко, мы всегда говорили, что доказательства должны быть такими, чтобы даже Марина Порошенко поверила в его преступления», – подчеркнул Шуфрич.

По его мнению, в деле Виктора Медведчука доказательная база настолько слабая, что даже «ручной судья Печерского суда» был вынужден отказать обвинению в аресте лидера оппозиции.

«Вы думаете, вы нас напугаете? Вы думаете, что вы нас расколете? Посмотрите, вот наша команда, мы демонстрируем силу и единство, как никогда», – констатировал народный депутат Украины.

Также он добавил, что политики от «Оппозиционной платформы – За жизнь» не впервые сталкиваются с политическим преследованием, но подвластные партии, которые пытались подвергать репрессиям оппозицию «сгинули как роса на солнце».

«А мы стоим здесь, и за нами стоят люди, которые 17 лет доверяют нам », – резюмировал Нестор Шуфрич, сообщив, что решение Печерского суда – это 1:0 в пользу ОПЗЖ.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.

Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.