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Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт

18.05.2021 / 17:39
Патриарх Кирилл заявил, что церковное разделение в Украине - искусственно спровоцированный конфликт
Источник: Центр информации УПЦ
Наша каноническая Церковь никак не умаляется, не становится слабее - открываются новые приходы, монастыри, увеличивается количество епископата

Церковный раскол в Украине - намеренно и искусственно спровоцированный конфликт.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время встречи с епископатом Православной Церкви Молдовы.

«Мы знаем, как враг рода человеческого посеял семена разделений, в том числе в теле нашей Церкви, к каким тяжелейшим последствиям все это привело. Достаточно посмотреть на ситуацию на Украине: создать искусственно такие расколы, разделения, средостения, столкнуть людей, проживающих часто на территории одного и того же прихода! Ко мне еженедельно поступает сводка о тех правонарушениях, о тех страданиях, которые переживают люди из-за этих разделений», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель подчеркнул, верующие «чутко осознают губительные соблазны и не принимают их».

«Наша каноническая Церковь никак не умаляется, не становится слабее - открываются новые приходы, монастыри, увеличивается количество епископата. Тем не менее, конечно, разделение приносит реальное страдание людям», - заявил Патриарх. 

Как сообщалось ранее, в РПЦ указали на грубые нарушения в действиях Фанара в «украинском вопросе». Во время своего визита в Стамбул в августе 2018 года Патриарх Кирилл предложил Константинопольскому Патриарху «совместно и на весомой научной основе изучить украинский церковный вопрос». Однако, по словам митрополита Илариона, «Патриарх Варфоломей тогда сказал, что у него нет на это времени».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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