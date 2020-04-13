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На Житомирщине задержали поджигателей

13.04.2020 / 09:21
На Житомирщине задержали двух молодых мужчин, из-за которых начался масштабный лесной пожар, который продолжается уже неделю.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«Мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района, один из которых жег поле, а другой – лесополосу. Работники Базарского лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения», - говорится в сообщении.

По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

Как сообщалось, на территории Народичского, Клищевскогоо и Базарского лесничеств Народичского спецлесгоспа с прошлой субботы, 4 апреля, около 150 спасателей и лесоводов круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только к вечеру 9 апреля.

На помощь в тушении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были вызваны пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.

Ранее прокуратура Житомирской области открыла уголовное производство по факту поджога сухой травы, повлекшее возникновение лесного пожара на почти 180 га территории.

Источник

пожар, Житомирская область, поджигатели
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