На Житомирщине задержали поджигателей

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«Мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района, один из которых жег поле, а другой – лесополосу. Работники Базарского лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения», - говорится в сообщении.

По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

Как сообщалось, на территории Народичского, Клищевскогоо и Базарского лесничеств Народичского спецлесгоспа с прошлой субботы, 4 апреля, около 150 спасателей и лесоводов круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только к вечеру 9 апреля.

На помощь в тушении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были вызваны пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.

Ранее прокуратура Житомирской области открыла уголовное производство по факту поджога сухой травы, повлекшее возникновение лесного пожара на почти 180 га территории.

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