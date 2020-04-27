На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 17:45 26 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в ликвидации пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 7:44 вертолет Ми-8 ГСЧС вылетел из г. Нежин для ликвидации пожаров в Зоне отчуждения.

В то же время, как сообщается, пожары в лесных массивах Овручского района на Житомирщине локализованы.

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи с. Рудня и с. Выступовичи Овручского района на территории Выступовичского лесничества, который вспыхнул 16 апреля, ликвидирован", - отметили в ГСЧС.

В пресс-службе также напомнили, что 23 апреля вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

"По состоянию на 17:45 26 апреля пожар вблизи села Замысловичи локализован. Сейчас к ликвидации пожара привлечены 42 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 17 чел. личного состава и 5 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. По данным председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

Пожары в Житомирской области вспыхнули 16 апреля. Вследствие их огонь прошел 4 300 га территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди.

Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

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