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Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия

23.04.2020 / 09:23
Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия
Бойцы Нацгвардии обеспечивают карантинные меры в Вишневом, где накануне в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.


Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Как только стало известно о массовом случае заболевания COVID-19, нацгвардейцы Печерской бригады НГУ сразу же приступили к обеспечению карантинных мер и охране общественного порядка территории общежития», - рассказал лейтенант Сергей Шендрик.

Отмечается, что жильцы дома полностью изолированы, посетителей внутрь не допускают. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку жильцам общежития продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены.

В общежитии проживает примерно 300 человек. Всех их проверяют на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области в одном из общежитий 21 апреля зафиксировано массовое заболевание коронавирусом. По предварительным данным, двое жильцов умерли от коронавируса, еще 37 человек инфицированы, трое находятся в реанимации.

Источник

общежитие, коронавирус, Вишневое
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