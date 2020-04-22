Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: 37 больных, двое умерли

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин на онлайн-брифинге 21 апреля.

Прямая речь: "Есть чрезвычайный случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Он находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местные власти. На данный момент в этом очаге выявлено 37 больных, в том числе дети. Есть два умерших, к сожалению".

По словам Володина, всем жителям общежития медики делают ПЦР-тесты. В общежитии введено состояние особого передвижения.

Местные власти сейчас организуют доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. Именно в этом медучреждении дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из вышеуказанного общежития, если возникнет насущная необходимость.

Окончательную информацию о масштабах заболевания в общежитии обещают обнародовать, когда будут результаты тестирования. В общежитии могут обустроить обсерватор.

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