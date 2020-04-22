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Спецоперация СБУ: поврежден столб со следами пуль на Майдане, ГБР составило протокол

22.04.2020 / 13:19
Следственная группа ГБР составила протокол о повреждении во время спецоперации СБУ фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, который является памятником истории на месте расстрелов участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает 21 апреля пресс-служба Национального музея Революции Достоинства

Дословно: "Сегодня работники музея вместе со следственной группой ГБР, составили протокол о повреждении фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни. Он является частью памятника истории "Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в ​​г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года"

Ранее, 14 апреля, в Киеве Служба безопасности Украины задержала мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей, но ему это не удалось, его автомобиль врезался в металлическую опору фонаря на аллее Героев Небесной Сотни.

Генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что организация подготовила акт повреждения объекта и направила письма в офис генпрокурора, ГБР, Нацполицию и Департамент охраны культурного наследия КГГА.

Кроме столба, повреждена брусчатка в его основе и разбиты шесть бетонных клумб, которые блокировали незаконную парковку на аллее.

Пошивайло подчеркнул, что в нынешнем статусе аллея Героев Небесной Сотни остается беззащитной как исторический памятник, как место-свидетель поворотных для истории Украины событий. Аллея Героев Небесной Сотни в статусе улицы, а не мемориала очень уязвима как для вандалов, так и в случае подобных чрезвычайных ситуаций.

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спецоперация, протокол, СБУ, повреждения, ГБР
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