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Верующих, которые находились в Святогорской лавре на Пасху, отправят под наблюдение правоохранителей

22.04.2020 / 13:41
Верующих, которые находились в Святогорской лавре на Пасху, отправят под наблюдение правоохранителей
Интерфакс Источник: Интерфакс
По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты

Верующих, которые находились в Свято-Успенской Святогорской лавре на Пасху, отправят под наблюдение правоохранителей.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с главами обладминистраций доложил о ситуации в Свято-Успенской Святогорской лавре, где во время пасхальных богослужений произошло нарушение карантинных мер, в частности, были скопления людей без средств индивидуальной защиты, сообщает «Интерфакс».

«Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала», - отметил он.

По словам Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды/выезды из области закрыты.

«Правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории», - говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
Святогорск
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