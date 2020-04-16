Киев накрыла пылевая буря

"Были порывы ветра 17-22 м/сек. Ураганный ветер нес над городом облако пыли. Видимость очень низкая", - говорилось в сообщении.

Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и выступает причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

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