Как продезинфицировать продукты из магазина

Кроме того, нельзя забывать про дезинфекцию продуктов уже дома: это связано с риском заражения через упаковку. Вот главные рекомендации, которые обезопасят продуктовый шопинг в это непростое время.

Поход в магазин

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд убеждена, что супермаркеты — одно из мест для передачи вируса. «Множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки в парковочных автоматах и на банковских терминалах, берут, а потом выбрасывают бумажные чеки. Не говоря уже о том, что люди находятся в непосредственной близости друг от друга», — говорит Блюмфилд.

Именно поэтому во время посещения супермаркетов и магазинов необходимо соблюдать следующие правила:

Надеть маску.

Держать дистанцию от других покупателей в два метра.

Протирать ручки тележки или корзины антисептиком, а лучше надеть медицинские или одноразовые полиэтиленовые перчатки.

По возможности откажитесь от оплаты наличными, лучше использовать банковскую карту или оплату телефоном. О том, как после этого обрабатывать телефон, читайте здесь.

Выбирать товары не на развес, а в герметичной упаковке.



Доставка на дом

Сегодня доставка покупок на дом предпочтительнее похода в магазин, потому что так можно избежать контакта с другими покупателями. По возможности выбирайте бесконтактную оплату и доставку и просите оставить покупки у двери.

Обработка продуктов

Определите место в квартире, где вы будете раскладывать покупки. Например, доставайте все покупки на столике или тумбочке в коридоре, а не на кухне.

Далее обработайте пакеты спиртом или санитайзером. Если вы идете в магазин, то лучше заранее брать холщевую сумку для покупок, которую можно будет постирать по приходу домой.



Овощи и фрукты

Многие фрукты и овощи обрабатывают воском и парафином. Чтобы смыть этот поверхностный слой, нужно тщательно вымыть плод в мыльной воде при помощи щетки. Для удобства насыпьте продукты в дуршлаг и равномерно обдайте кипятком. После можно поставить дуршлаг под струю холодной воды.

Яйца

Перед приготовлением яйца необходимо обязательно мыть теплой водой с мылом или содовым раствором. После мытья разложите их для просушки на полотенце или просто оботрите салфеткой.

Пластиковые упаковки

Продукты в герметичной упаковке промойте под проточной водой с мылом или средством для мытья посуды и вытрите насухо. По возможности высыпьте в контейнеры содержимое, а упаковку — утилизируйте.

Еда из ресторанов и кафе

Прежде всего уточните, как заведение обеспечивает герметичность упаковки вашего заказа. После получения заказа все контейнеры, которые доставляют курьеры, нужно тщательно протереть антисептическими или спиртовыми салфетками, а руки тщательно вымыть. Еду переложите в домашнюю посуду, а упаковки утилизируйте.

В сложившейся ситуации лучше заказывать блюда из свежих продуктов (без сырых ингредиентов), которые можно подвергнуть дополнительной тепловой обработке в микроволновке или духовке.

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