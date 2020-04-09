Войти | Зарегистрироваться
10:02

четверг,
09 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Жизнь Здоровье

Как продезинфицировать продукты из магазина

09.04.2020 / 09:28
Как продезинфицировать продукты из магазина
В условиях пандемии даже обычный поход в магазин за продуктами или доставка на дом требуют определенного плана действий и соблюдения правил безопасности.

Кроме того, нельзя забывать про дезинфекцию продуктов уже дома: это связано с риском заражения через упаковку. Вот главные рекомендации, которые обезопасят продуктовый шопинг в это непростое время.

Поход в магазин

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд убеждена, что супермаркеты — одно из мест для передачи вируса. «Множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки в парковочных автоматах и на банковских терминалах, берут, а потом выбрасывают бумажные чеки. Не говоря уже о том, что люди находятся в непосредственной близости друг от друга», — говорит Блюмфилд.

Именно поэтому во время посещения супермаркетов и магазинов необходимо соблюдать следующие правила:

Надеть маску.

Держать дистанцию от других покупателей в два метра.

Протирать ручки тележки или корзины антисептиком, а лучше надеть медицинские или одноразовые полиэтиленовые перчатки.

По возможности откажитесь от оплаты наличными, лучше использовать банковскую карту или оплату телефоном. О том, как после этого обрабатывать телефон, читайте здесь.

Выбирать товары не на развес, а в герметичной упаковке.

Доставка на дом

Сегодня доставка покупок на дом предпочтительнее похода в магазин, потому что так можно избежать контакта с другими покупателями. По возможности выбирайте бесконтактную оплату и доставку и просите оставить покупки у двери.

Обработка продуктов

Определите место в квартире, где вы будете раскладывать покупки. Например, доставайте все покупки на столике или тумбочке в коридоре, а не на кухне.

Далее обработайте пакеты спиртом или санитайзером. Если вы идете в магазин, то лучше заранее брать холщевую сумку для покупок, которую можно будет постирать по приходу домой.

Овощи и фрукты

Многие фрукты и овощи обрабатывают воском и парафином. Чтобы смыть этот поверхностный слой, нужно тщательно вымыть плод в мыльной воде при помощи щетки. Для удобства насыпьте продукты в дуршлаг и равномерно обдайте кипятком. После можно поставить дуршлаг под струю холодной воды.

Яйца

Перед приготовлением яйца необходимо обязательно мыть теплой водой с мылом или содовым раствором. После мытья разложите их для просушки на полотенце или просто оботрите салфеткой.

Пластиковые упаковки

Продукты в герметичной упаковке промойте под проточной водой с мылом или средством для мытья посуды и вытрите насухо. По возможности высыпьте в контейнеры содержимое, а упаковку — утилизируйте.

Еда из ресторанов и кафе

Прежде всего уточните, как заведение обеспечивает герметичность упаковки вашего заказа. После получения заказа все контейнеры, которые доставляют курьеры, нужно тщательно протереть антисептическими или спиртовыми салфетками, а руки тщательно вымыть. Еду переложите в домашнюю посуду, а упаковки утилизируйте.

В сложившейся ситуации лучше заказывать блюда из свежих продуктов (без сырых ингредиентов), которые можно подвергнуть дополнительной тепловой обработке в микроволновке или духовке.

Источник

продукты, дезинфекция, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 апреля
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.