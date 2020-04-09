Как продезинфицировать продукты из магазина

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17:19
ВОЗ заявляет об ускорении поиска вакцины – присоединились более 70 стран
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15:23
От коронавируса в мире вылечились почти 280 тысяч человек
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17:56
В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом
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16:54
Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию
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17:59
В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса
- 17:19
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09:44
ЕС выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с пандемией
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13:50
Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд
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09:42
Международные резервы Украины в марте снизились на 7,8%, до $24,9 млрд
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15:21
В "антиколомойский" законопроект внесли рекордное количество поправок
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14:19
Мининфраструктуры настаивает на введении зеркальных мер по отношению к странам, которые ввели карантин для украинских перевозчиков
- 09:44
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
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09:21
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
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06:10
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
- 18:12
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09:12
За нарушение карантина в полицию забрали двух "качков" из Гидропарка
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09:18
Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу
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09:17
В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших
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09:12
Киев увеличивает количество транспорта: в "часы пик" перерыв будет до 10 минут
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09:08
Незаконный экспорт масок: силовики раскрыли сговор, в трех областях провели обыски
- 09:12
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
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09:18
На границе задержали контрабандиста на авто с дипномерами
- 09:24