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Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить

12.05.2020 / 08:21
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Мы уже давно перестали пить воду только тогда, когда испытываем жажду. Культ чистой питьевой воды находится на пике популярности.

И сегодня нам стало важно знать, сколько, как и когда ее пить, а также какие преимущества для здоровья мы получим, если начнем вливать в себя пресловутые 2 литра ежедневно.

Рассказываем главные факты о роли воды в системе правильного питания и делимся важными секретами о том, как правильно поддерживать водный баланс и при этом не впадать в крайности.

Два литра в день или все-таки меньше?

Мы неоднократно слышали из разных источников, что норма питьевой воды в сутки для взрослого человека составляет ни больше ни меньше 8 стаканов или, если хотите, 2 литра.

Всякий, кто хотя бы раз пробует следовать такому правилу, немедленно понимает, что оно не имеет ничего общего с реальностью. Цифры всегда условны и зависят от многих факторов. В случае с водой это ваши здоровье, вес, возраст, пол и даже температура тела, а также климат, в котором вы живете, и физическая активность, которой вы придерживаетесь.

Ориентируйтесь на свои ощущения, научившись распознавать жажду и предупреждать обезвоживание. По возможности проконсультируйтесь со своим диетологом. Всегда держите воду под рукой и пейте ее с удовольствием.

Вода перед едой

Выпивать стакан воды перед едой — главное правило здорового питания. Это небольшое количество жидкости сможет решить сразу несколько проблем: процесс пищеварения проснется и впоследствии улучшится, чувство голода притупится, а растянувшиеся стенки желудка не позволят переесть.

Мы не рекомендуем фанатично выпивать перед едой литр воды залпом. В таком случае вода будет долго покидать ваш желудок, и вместе с перевариваемой пищей сильно растянет его стенки, приведя к вздутию, тяжести и дискомфорту.

Вода во время еды

Долгое время миф о том, что пить во время еды ни в коем случае нельзя, был неприлично популярен. Приверженцы здорового образа жизни объясняли этот запрет тем, что вода разбавляет желудочный сок и снижает кислотность, тормозя метаболизм и переваривание пищи.

Сегодня диетологи и гастроэнтерологи прямо-таки уговаривают нас пить жидкость во время еды, которая с легкой руки наших мам и бабушек называется сухомяткой. Вода в таком случае будет очень кстати: жидкость размягчит сухой пищевой комок, улучшив его проходимость.

Однако, мы советуем все-таки не злоупотреблять водой во время приема пищи. Так мы привыкнем тщательнее пережевывать еду и не проглатывать большие порции, спешно запивая их.

Вода после еды

Выпить несколько глотков чистой питьевой негазированной воды сразу после еды не преступление, и если вы испытываете такую необходимость или почувствовали острую жажду, не отказывайте себе в нормальной потребности.

Строго говоря, какого-то общего правила о том, можно ли пить воду после еды, не существует. Кто-то утверждает, что можно начинать утолять жажду, выждав полчаса, а некоторые уверены, что ждать нужно не менее часа.

Мы советуем обратить внимание на ваши индивидуальные потребности и особенности организма, в том числе на время переваривания пищи в желудке. Важно дать пище время немного усвоиться — так вы сможете избежать разных "сюрпризов": вздутия, тяжести и боли в животе.

Вода и здоровый образ жизни

Какое бы мы ни выбрали время для того, чтобы утолить жажду стаканом воды, мы приносим своему организму только пользу. Вода запускает обменные процессы в организме, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, напитывает влагой нашу кожу, очищая ее от токсинов, а также благоприятно влияет на кровеносную систему, влияя на процесс обновления клеток.

Ведя здоровый образ жизни и придерживаясь правильного питания, не забывайте о воде. Ароматизируйте ее, держите всегда на виду и под рукой, ешьте продукты с ее содержанием (клубника, огурцы, цукини, цитрусовые, помидоры и другие).

Особо тщательно за водным режимом должны следить спортсмены: им гораздо легче пострадать от обезвоживания, ведь во время тренировок организм с потом теряет не только воду, но и ощутимые количества натрия, калия и магния — важнейших минеральных веществ. Пейте воду комнатной температуры за час-полчаса до и сразу после тренировки, а по необходимости — и во время физических нагрузок.

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вода, жидкость, норма воды, жажда, польза воды
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