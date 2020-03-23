10 видов воды, которой можно утолить жажду

Какую воду можно пить смело, а от какой лучше отказаться? Рассказываем, чем лучше утолять жажду и почему не вся вода одинаково полезна.

Водопроводная

В целом водопроводная вода вполне безопасна для питья: перед поступлением в наши краны она фильтруется, обеззараживается и очищается от вредных веществ. Более того, американские ученые выяснили, что люди, потребляющие воду из-под крана, реже страдают от кариеса. Ну и наконец, это самый дешевый источник питья. Однако санитарно-эпидемиологические правила порой нарушаются, а в коммунальном водоснабжении могут содержаться вредные вещества, например алюминий. Поэтому, чтобы быть уверенными в качестве водопроводной воды, установите дома хорошую систему фильтрации.

Минеральная

Минеральная вода добывается из особых природных источников: проходя через почву, она обогащается различными минералами и биологически активными компонентами. Она, безусловно, полезна, так как снабжает организм ценными веществами и оказывает лечебное действие. Есть у воды и минусы: она довольно дорогая, к тому же ее очень часто подделывают. Кроме того, нельзя бесконтрольно пить минеральную воду, особенно лечебную и лечебно-профилактическую — сначала нужно проконсультироваться с врачом.

Бутилированная

Питьевая вода, расфасованная в бутылки, добывается либо из артезианских и родниковых источников, либо из поверхностных водоемов и иногда — водопровода. Вся она проходит через систему очистки, поэтому соответствует токсикологическим нормам и требованиям безопасности — ее не нужно фильтровать или кипятить перед употреблением. Однако в фасованной воде отсутствует важный компонент — кислород, а также полезные вещества, которые исчезают после очистки, — по этим причинам исследователи причисляют бутилированную воду к категории «мертвой» и бесполезной.

Газированная

Газированная вода отлично утоляет жажду и обладает приятным освежающим вкусом. Иногда производители добавляют в нее минералы, но это, скорее, рекламный ход, так как их содержание в воде слишком незначительно. Пейте осторожно: газировка стимулирует выработку желудочного сока, вызывая чувство голода. Кроме того, она может повысить кислотность в желудке и привести к вздутию кишечника, а также размягчает зубную эмаль.

Дистиллированная

Дистиллированную воду получают нагреванием, сбором пара и его конденсацией обратно в жидкость. При этом она очищается от минеральных солей, органических веществ и других примесей — то есть не только от всего плохого, но и от хорошего. Помимо того что она бесполезна, дистиллированная вода может вымывать минералы из организма. Конечно, она выручит за городом или на даче, где водопроводная вода непригодна для питья, но все же злоупотреблять дистиллированной водой не стоит.

Кипяченая

Большинство врачей считают, что кипяченая вода неестественна для человека, поэтому бесполезна, а порой и вредна. Во время термической обработки вода теряет кислород, необходимый для обмена веществ, вымывает из костей и других тканей минералы и не снабжает организм полезными веществами, а также содержит частички накипи, вредные для здоровья. Единственный плюс в том, что кипяченая вода обеззаражена, но, чтобы в ней погибли все микроорганизмы, вода должна кипеть не менее десяти минут при температуре выше 100 °C.

Ледниковая

Ледниковую воду и воду из источников разливают в бутылки прямо у ледника. В теории такая вода полезна: она чиста и не содержит токсинов и других вредных веществ, богата минералами. К сожалению, на практике ледниковая вода часто не соответствует санитарным нормам — содержит микробы, вирусы, нитраты и другие вредные примеси. Кроме того, ее тоже могут подделывать.

Ароматизированная

Вода, в которую добавили искусственные подсластители или сахар и ароматизаторы. Возможно, на вкус она приятнее обычной питьевой воды, но жажду утоляет плохо — от сладкого вскоре снова захочется пить. Не говоря уже о том, что сахар вреден для фигуры и опасен для людей, страдающих диабетом, а ароматизаторы могут вызвать аллергию. Полезной альтернативой будет обычная вода с соком натуральных ягод или фруктов — ее легко сделать дома.

Щелочная

Щелочная вода имеет более высокий уровень рН, чем обычная водопроводная, и содержит щелочные минералы. В умеренных количествах она полезна: ускоряет метаболизм, обладает мочегонным эффектом, способствует очищению организма от шлаков и токсинов, восстанавливает работу печени и других органов и систем, а также является антиоксидантом. Однако в больших количествах щелочная вода может привести к защелачиванию внутренних органов, а у людей с пониженной кислотностью вызвать головокружение, тошноту, рвоту и другие побочные эффекты.

Колодезная

Издревле вода в колодцах считалась священной и полезной. Она проходит природную систему фильтрации через несколько слоев грунта, где очищается от вредных примесей и насыщается полезными минералами и солями. Однако сегодня качество почвы значительно ухудшилось из-за выбросов предприятий и прочих источников загрязнений, поэтому теперь вода из колодца может нести угрозу здоровью: прежде чем пить ее, необходимо провести специальные лабораторные анализы.

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