Лечение стволовыми клетками при атрофии зрительного нерва

На сегодня не существует методов лечения, способных полностью избавить от этого недуга. Однако современная медицина в развитых странах предлагает новый подход в терапии патологий зрительного нерва, который нацелен на восстановление неврологической функции – лечение стволовыми клетками.
Лечение стволовыми клетками в Германии
Клеточная терапия – это стремительно развивающееся направление медицины, которое подразумевает терапию стволовыми клетками. Последние являются особым типом клеток человеческого организма, имеющие способность специализироваться в клетки любой системы организма, в том числе нервной (нейроны). Такой современный терапевтический подход уже успешно практикуется во многих странах, включая Германию.
Лечение зрения стволовыми клетками имеет следующие эффекты:
- Усиление кровообращения в сосудах всех структурах глаза и зрительном нерве
- Появление новых кровеносных сосудов
- Улучшение питания нервных волокон
- Восстановление тканей зрительного анализатора
- Предотвращение формирования рубцов и разрастания соединительной ткани
- Повышение защитных сил организма и предотвращение нежелательных реакций иммунной системы
- Улучшения метаболизма в тканях
- Хорошая переносимость пациентами
- Отсутствие противопоказаний, в том числе возрастных
Наиболее развито направление клеточной терапии в Германии, где проводятся разработки инновационных методов лечения тяжелых и необратимых заболеваний зрения. В число таких патологий входит оптическая нейропатия. Кроме того, немецкие специалисты имеют уникальный доступ к протоколам, позволяющих использовать препараты с повышенным количеством стволовых клеток и дополнительные методики лечения.
Клеточная терапия для лечения оптической нейропатии
Атрофия зрительного нерва или оптическая нейропатия является дегенеративным и хроническим заболеванием зрительного анализатора. При данной патологии нервные волокна зрительного нерва уменьшаются в размерах и отмирают. Кровоток в сосудах нарушается, что приводит к кислородному голоданию клеток и нарушению обмена веществ. Вследствие этих процессов, зрительный нерв утрачивает способность проводить видеоимпульсы между сетчаткой и корой головного мозга, что неизбежно приводит к значительному ухудшению зрения и слепоте.
Терапия стволовыми клетками эффективна при поражениях нервов благодаря трофическим факторам, защищающих поврежденные нервные клетки от гибели и способствующих росту новых нервных соединений. В сочетании со специализированной терапией, клеточная терапия помогает справиться со снижением центрального, периферического и цветового зрения, а также способствует регенерации тканей зрительного нерва и кровеносных сосудов.
Проведение терапии стволовыми клетками при оптической нейропатии
Существует множество видов стволовых клеток, но при атрофии зрительного нерва наиболее распространенное применение получили мезенхимальные стволовые клетки (МСК) – структуры, способные к развитию в различные клеточные линии, самообновлению и быстрому делению. Этот вид клеток в большом количестве находится в костном мозгу и липидной ткани.
Сеанс лечения стволовыми клетками включает в себя такие этапы:
- Из костного мозга подвздошной кости методом пункции (прокола) делают забор стволовых клеток, либо из жировой ткани после проведения липосакции.
- Оценка основных показателей стволовых клеток – жизнеспособности, количества и наличия инфекций крови. Показатель жизнеспособности должен составлять не менее 98-99%.
- После подтверждения качества, проводят очистку клеточного материала для дальнейшей реимплантации. Готовый препарат должен содержать миллионы жизнеспособных клеток
- Нужную дозу препарата инъекционно вводят в определенные области глазницы около зрительного нерва – в субтеноново и супрахориоидальное пространства. Эта процедура занимает немного времени и является малотравматичной, а самое главное – обеспечивает проникновение непосредственно в патологический очаг.
- При необходимости, через 1-2 месяца процедуру повторяют.
После инъекции стволовые клетки начинают образовывать популяции нервных клеток, которые постоянно делятся, регенерируют ткани и восстанавливают передачу видеоимпульсов. Для достижения максимального результата, дополнительно назначают медикаментозную терапию и процедуры физиотерапии. Эффект от курса сохраняется длительное время.
Как пройти курс лечения стволовыми клетками в немецких клиниках?
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Стоимость лечения стволовыми клетками
Стоимость курса клеточной терапии в Германии начинается от 16 000 евро и зависит от количества процедур и необходимости дополнительных мероприятий. Все схемы лечения назначаются индивидуально, в зависимости от вида атрофии и тяжести заболевания. На лечение стволовыми клетками цена устанавливается и регулируется государством Германии, поэтому пациенты могут не боятся переплат. Кроме того, при организации лечения через Booking Health, компания обеспечивает максимально выгодную стоимость со скидкой до 50%.
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