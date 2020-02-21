Лучшие вертикальные радиаторы от производителя

Позаботиться нужно об множестве моментов. Особенное внимание стоит уделить тепло обеспечению. В таком случае продажа радиаторов от Betatherm станет верным решением.

Предложение от компании

В каталоге компании Betatherm представлено около десятка моделей радиаторов. Особо внимание уделяется вертикальному их типу. Каждый сможет подобрать конструкцию:

с зеркалом или без него;

однотонную или разноцветную;

различных габаритов.

Ассортимент компании удивляет разнообразием даже самых требовательных клиентов. При этом дизайнерские радиаторы отличаются оригинальным видом, превосходными эксплуатационными характеристиками. С их помощью в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Данный товар отличается качеством, ведь доставляется к потребителю напрямую от производителя.

В компании работают высококвалифицированные специалисты. Они имеют большой опыт работы в данной сфере. При необходимости работники ответят на все ваши вопросы, помогут вам подобрать оптимальный вариант радиатора.

Почему вертикальные радиаторы лучше

Если вы имеете минимум жилплощади, а хочется обустроить ее по высшему разряду, тогда вертикальные радиаторы — самое то. Они не занимают много места. При чем расположить их можно не обязательно под окном. Высота подобных конструкций может достигать трех метров. Это позволяет подобрать изделие в соответствии с различными критериями. Самой приемлемой считается высота по соотношению к высоте потолка.

Ширина радиаторов вертикального типа находится в пределах от 20 до 80см. Исключением являются трубчатые модели. Их возможная ширина – 2,5м. и выше. Это предоставляет возможность купить нужный прибор исходя их ширины простенка, ниши, иного места, около которого будет в дальнейшем устанавливаться батарея.

Вертикальный радиатор уникальны тем, что его можно разместить где угодно. Это связано с неограниченностью габаритами и расположением. Кроме того, их можно смонтировать в комнате без окон.

К преимуществам подобной модели относят также:

износоустойчивость;

надежность;

высокая теплопроводность;

долговечность.

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Если вы решили вертикальные радиаторы купить, просто перейдите по ссылке https://betatherm.com.ua/vertikalnye-radiatory и оставьте заявку на сайте. Можно также оформить заказ по телефону. Менеджер обязательно уточнит детали перед отправкой товара. Вы сможете уточнить у него ряд моментов, касающихся покупки.

Доставка осуществляется по всей стране удобным для клиента способом. Оплата возможна наличными при получении или переводом. Стоимость товара смотрите в каталоге.

При необходимости проконсультируйтесь со специалистами. Приятных покупок.