Войти | Зарегистрироваться
12:10

воскресенье,
23 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Жизнь Дом

Лучшие вертикальные радиаторы от производителя

23.02.2020 / 11:24
Для создания комфортных условий проживания в доме вам понадобиться приложить немало усилий.

Позаботиться нужно об множестве моментов. Особенное внимание стоит уделить тепло обеспечению. В таком случае продажа радиаторов от Betatherm станет верным решением.

Предложение от компании

В каталоге компании Betatherm представлено около десятка моделей радиаторов. Особо внимание уделяется вертикальному их типу. Каждый сможет подобрать конструкцию:

  • с зеркалом или без него;
  • однотонную или разноцветную;
  • различных габаритов.

Ассортимент компании удивляет разнообразием даже самых требовательных клиентов. При этом дизайнерские радиаторы отличаются оригинальным видом, превосходными эксплуатационными характеристиками. С их помощью в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Данный товар отличается качеством, ведь доставляется к потребителю напрямую от производителя.

В компании работают высококвалифицированные специалисты. Они имеют большой опыт работы в данной сфере. При необходимости работники ответят на все ваши вопросы, помогут вам подобрать оптимальный вариант радиатора.

Почему вертикальные радиаторы лучше

Если вы имеете минимум жилплощади, а хочется обустроить ее по высшему разряду, тогда вертикальные радиаторы — самое то. Они не занимают много места. При чем расположить их можно не обязательно под окном. Высота подобных конструкций может достигать трех метров. Это позволяет подобрать изделие в соответствии с различными критериями. Самой приемлемой считается высота по соотношению к высоте потолка.

Ширина радиаторов вертикального типа находится в пределах от 20 до 80см. Исключением являются трубчатые модели. Их возможная ширина – 2,5м. и выше. Это предоставляет возможность купить нужный прибор исходя их ширины простенка, ниши, иного места, около которого будет в дальнейшем устанавливаться батарея.

Вертикальный радиатор уникальны тем, что его можно разместить где угодно. Это связано с неограниченностью габаритами и расположением. Кроме того, их можно смонтировать в комнате без окон.

К преимуществам подобной модели относят также:

  • износоустойчивость;
  • надежность;
  • высокая теплопроводность;
  • долговечность.

Заказываем батареи онлайн

Если вы решили вертикальные радиаторы купить, просто перейдите по ссылке https://betatherm.com.ua/vertikalnye-radiatory и оставьте заявку на сайте. Можно также оформить заказ по телефону. Менеджер обязательно уточнит детали перед отправкой товара. Вы сможете уточнить у него ряд моментов, касающихся покупки.

Доставка осуществляется по всей стране удобным для клиента способом. Оплата возможна наличными при получении или переводом. Стоимость товара смотрите в каталоге.

При необходимости проконсультируйтесь со специалистами. Приятных покупок.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 февраля
21 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.